Denizli'de Orman Yangınına Karadan Müdahale
Denizli'nin Honaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Yukarıdağdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 20 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel