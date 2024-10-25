Denizli'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle genişleyerek devam ediyor. Yangına, 48 personel, 11 araç, 16 arazöz ve 2 helikopterle müdahale ediliyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.
Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.???????
???????