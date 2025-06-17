Denizli'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Denizli'nin Çivril ilçesinde Belence Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 helikopter, 10 arazöz ve 28 personelle müdahale ediliyor.
Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Belence Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere 2 helikopter, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 28 personelle müdahale ediliyor.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel