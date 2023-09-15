Denizli'de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı ve 14 kişi yaralandı. Kazada, 9 lise öğrencisi de yaralananlar arasında yer aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DENİZLİ'de, okul servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 9 lise öğrencisinin de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 56'ncı ve 57'nci sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fatih Lenger'in kullandığı 20 S 1044 plakalı okul servisi minibüsü, kavşakta Yasemin Kasap idaresindeki 20 AGV 118 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki evin garajının demir kapısına çarpıp bahçeye girdi. Kazada, otomobildeki 4 kişi, servis minibüsünün şoförü Lenger ve 9 lise öğrencisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.