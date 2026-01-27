Haberler

Denizli'de devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüs kazasında 25 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel
