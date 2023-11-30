Denizli'de Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı: Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Denizli'de 110 kilometre hızla makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halinde bulunan otomobile, ardından ise seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü, ölümden kıl payı kurtuldu.

Denizli'de 110 kilometre hızla makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halinde bulunan otomobile, ardından ise seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü, ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Hasan Gönlüm Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezinde 110 kilometre hızla ilerleyen Alper Y. (24) idaresindeki 35 ASB 506 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün akan trafikte makas atmaya çalıştığı anlarda kontrolden çıktı. Hızla savrulmaya başlayan otomobil, önce park halinde bulunan 34 FEG 59 plakalı araca, ardından ise aynı yöne seyir halinde olan Ö.A.'nın kullandığı 20 ABM 006 plakalı araca çarparak durabildi. Tofaş marka otomobil çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, diğer araçta yaralanan Ö.A. çevredeki vatandaşların müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi vatandaşlar tarafından kurtarılan Ö.A.'ya gerçekleştirdi. Aşırı hızla makas atmaya çalışırken kazaya neden olan Alper Y., büyük hasar alan aracın içerisinde sıkıştı. Denizli Büyükşehir itfaiyesi ve sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için büyük bir mücadele verdi. Uzun uğraşlar sonucu metal yığınına dönen araçtan çıkarılan Alper Y. ve yaralı diğer sürücü ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ