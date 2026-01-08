Denizli'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

DENİZLİ'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman hızı 88 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte sabaha karşı başlayan kuvvetli fırtına özellikle Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde etkili oldu. Zaman zaman hızı 88 kilometreye kadar çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, pencereler kırıldı. Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısının tamamı, tren hattındaki rayların üzerine uçtu. Ekiplerin çalışması sonucu çatı parçaları, raylardan kaldırıldı. Kapanan demir yolu yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı.

EMNİYET BİNASININ ÇATISI UÇTU

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nun çatısı da bahçesine uçtu, parçalar etrafa yayıldı. İtfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Halı sahayı çevreleyen tel örgüler devrildi. Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının çatısı da fırtınadan etkilenerek uçtu. Kuvvetli fırtına ağaçlara da zarar verdi. Bazı ağaçlar devrildi. Üzerlerine ağaç devrilen araçlar hasar gördü. İtfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

