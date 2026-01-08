Haberler

Denizli'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de sabaha karşı etkili olan kuvvetli fırtına, hızı 88 kilometreyi buldu. Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve birçok mal zarar gördü.

DENİZLİ'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman hızı 88 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte sabaha karşı başlayan kuvvetli fırtına özellikle Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde etkili oldu. Zaman zaman hızı 88 kilometreye kadar çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, pencereler kırıldı. Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısının tamamı, tren hattındaki rayların üzerine uçtu. Ekiplerin çalışması sonucu çatı parçaları, raylardan kaldırıldı. Kapanan demir yolu yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı.

EMNİYET BİNASININ ÇATISI UÇTU

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nun çatısı da bahçesine uçtu, parçalar etrafa yayıldı. İtfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Halı sahayı çevreleyen tel örgüler devrildi. Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının çatısı da fırtınadan etkilenerek uçtu. Kuvvetli fırtına ağaçlara da zarar verdi. Bazı ağaçlar devrildi. Üzerlerine ağaç devrilen araçlar hasar gördü. İtfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

Yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

Yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor