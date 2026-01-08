Haberler

Denizli'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Denizli'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, 88 kilometre hıza ulaşıp çatılar uçururken, ağaçlar devrildi. Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde meydana gelen hasar sonucu demir yolu trafiği iki saat kapanırken, emniyet binasının çatısı da fırtınadan zarar gördü.

DENİZLİ'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman hızı 88 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte sabaha karşı başlayan kuvvetli fırtına özellikle Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde etkili oldu. Zaman zaman hızı 88 kilometreye kadar çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, pencereler kırıldı. Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısının tamamı, tren hattındaki rayların üzerine uçtu. Ekiplerin çalışması sonucu çatı parçaları, raylardan kaldırıldı. Kapanan demir yolu yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı.

EMNİYET BİNASININ ÇATISI UÇTU

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nun çatısı da bahçesine uçtu, parçalar etrafa yayıldı. İtfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Halı sahayı çevreleyen tel örgüler devrildi. Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının çatısı da fırtınadan etkilenerek uçtu. Kuvvetli fırtına ağaçlara da zarar verdi. Bazı ağaçlar devrildi. Üzerlerine ağaç devrilen araçlar hasar gördü. İtfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor