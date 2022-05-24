Denizli'de krom madeninde göçük meydana geldi, 1 işçi mahsur kaldı - Haberler

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Denizli'de krom madeninde göçük meydana geldi, 1 işçi mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Denizli'de krom madeninde göçük meydana geldi, 1 işçi mahsur kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir krom madeninde göçük gerçekleşti. Göçüğün altında kalan 1 işçinin kurtarılması için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Acıpayam ilçesinin Karaismailler mahallesindeki bir krom madeninde saat 21.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçinin kurtarılması için bölgeye giden ekipler çalışma başlattı.

1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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