Denizli'de korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek iki araçla çarpıştı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Tekeri kopan otomobilin, iki araçla kafa kafaya çarpışıp ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüje çarptı. Orta refüjün üstünden hızla geçen otomobil karşı seride geçtiği esnada aracın kopan tekerleği ile parçaları yola savrulurken, ilk otomobile sonra açık kasa kamyonet ile kafa kafaya çarparak durabildi. Kazaya ilk müdahalede bulunan diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde bulunan 2 yaralı ile kamyonetteki 1 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - DENİZLİ