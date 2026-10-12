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Denizli'de komşu aileler arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamam Mahallesi'nde, husumetli iki komşu ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra taraflar birbirlerine tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1'i çocuk 5 kişi ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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