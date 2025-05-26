Denizli'de Kiraya Verilen Apartlarda Gizli Kamera Skandalında Tutuklama

Denizli'de Kiraya Verilen Apartlarda Gizli Kamera Skandalında Tutuklama
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Denizli'de Kiraya Verilen Apartlarda Gizli Kamera Skandalında Tutuklama
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, apartman dairesini kiraya veren Murat Filiz'in üçlü prizler içine gizli kameralar yerleştirdiği ortaya çıktı. Şikayet üzerine tutuklanan Filiz'in apartlarındaki incelemelerde çok sayıda uygunsuz görüntüye ulaşıldı.

1) DENİZLİ'DE KİRALADIĞI APARTLARA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara çevirip, saatlik ve günlük kiraya veren Murat Filiz'in (48) yatakları ve banyoları görecek şekilde üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Filiz, tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı. Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

3 AYRI APARTTA İNCELEME

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı. Aramalarda; apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı. İncelemede; gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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