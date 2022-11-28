DENİZLİ'DE KİMYA FABRİKASINDA YANGIN -2
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, yükselen siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Denizli'nin Kale Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu 100 metre mesafedeki kimya fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
YANGIN TÜM FABRİKAYI SARDI
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamalar yaşanan bölgede, geniş çaplı önlem alındı.
SİYAH DUMANLAR KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ
Polis de bölgeye yaklaşılmaması için uyarılarda bulunuyor. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel