DENİZLİ'DE KİMYA FABRİKASINDA YANGIN -2 Güncel Haberler Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, yükselen siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli'nin Kale Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu 100 metre mesafedeki kimya fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. YANGIN TÜM FABRİKAYI SARDI Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamalar yaşanan bölgede, geniş çaplı önlem alındı. SİYAH DUMANLAR KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ Polis de bölgeye yaklaşılmaması için uyarılarda bulunuyor. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Pamukkale İtfaiye Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DENİZLİ'DE KİMYA FABRİKASINDA YANGIN -2 - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.