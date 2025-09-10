Denizli'de Kayıp Gençin Cesedi Baraj Göletinde Bulundu
Pamukkale ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Hasan Yiğit'in cesedi Valı Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde bulundu. Arama çalışmalarına polis ve dalgıç ekipleri katıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Hasan Yiğit'ten (25) pazar akşamından beri haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, Yiğit'in Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti civarına gitmiş olabileceği bilgisi üzerine pazartesi günü bölgede arama çalışması başlattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.
Dalgıçların çalışmasıyla suda bulunan Yiğit'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel