Haberler

Denizli'de Kayıp Gençin Cesedi Baraj Göletinde Bulundu

Denizli'de Kayıp Gençin Cesedi Baraj Göletinde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Denizli'de Kayıp Gençin Cesedi Baraj Göletinde Bulundu
Haber Videosu

Pamukkale ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Hasan Yiğit'in cesedi Valı Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde bulundu. Arama çalışmalarına polis ve dalgıç ekipleri katıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi baraj göletinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Hasan Yiğit'ten (25) pazar akşamından beri haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Yiğit'in Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti civarına gitmiş olabileceği bilgisi üzerine pazartesi günü bölgede arama çalışması başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.

Dalgıçların çalışmasıyla suda bulunan Yiğit'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı

6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı! Okan Buruk'un dediği oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.