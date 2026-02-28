Haberler

Denizli'de Bıçakla Yaralama: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını çalıştığı iş yerinde bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Akçeşme Mahallesi'nde dün iş yerinde eşi Habibe A'yı (43) bıçakla yaralayan A.A'nın (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

İlçedeki bir otomobil bayisinde çaycı olarak çalışan Habibe A. ile eşi A.A. arasında tartışma çıkmış, şüpheli bıçakla eşini yaralamıştı.

İş yeri çalışanlarınca yakalanan şüpheli polise teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
