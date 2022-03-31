Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden sürücü tutuklandı - Haberler

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Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden sürücü tutuklandı

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden sürücü tutuklandı

Denizli'de, uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.

Kentte trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "Dur" uyarısına aldırmayan, kadın polis memurunun otomobilin kaputuna çıkmasına rağmen kaçan ve daha sonra gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, Pamukkale ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istemiş, polis memuru Ezgi Gönül'ün, "Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarpmaya çalışınca, görevli polis memuru düşmemek için otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalışmıştı.

Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durdurulmuş daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü M.K. gözaltına alınmıştı.

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AA / Çağatay İğci - Güncel

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