Denizli'de kamyonet ve tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ve tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonet ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli-Manisa kara yolu Buldan-Gülalan köyü arasındaki ana yolda A.P'nin idaresindeki 06 FA 0762 plakalı kamyonet ile E.E'nin kullandığı 35 ALY 898 plakalı tır çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsünün yanındaki yolcu Ali Moğul hayatını kaybetti. Yaralanan E.E, K.E. ve A.P. Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.