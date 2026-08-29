Haberler

Denizli'de Gasbın 7 Zanlısı Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de kaçırdıkları kişileri darbedip tehdit yoluyla paralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de kaçırdıkları kişileri darbedip tehdit yoluyla paralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişileri zorla kaçırarak ıssız alanlara götürdükten sonra darbedip tehdit yoluyla paralarını aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden birinin kar maskesiyle gece saatlerinde bir evin çevresinde el feneriyle dolaşarak keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kaynak: AA
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar soruşturmasında tablo ortaya çıktı: 81 tutuklama, 50 şirkete kayyum

Dev soruşturmada çarpıcı bilanço
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

Dünyaca ünlü yıldızı duyurdular, Süper Lig'i sallamaya geliyor

Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor