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Çivril'de servis minibüsü kazası: 10 yaralı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 işçi servis minibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 işçi servis minibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki 64 AEF 579 plakalı servis minibüsü, Yassıhöyük Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen A.O. yönetimindeki 46 NS 515 plakalı işçi taşıyan minibüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleriyle birlikte toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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