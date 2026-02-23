Haberler

Denizli'de havaya ateş edip polisten kaçan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken havaya ateş açtıktan sonra polisten kaçarken yakalandı. Sürücünün ehliyeti iptal edildi ve araçta uyuşturucu bulundu.

Denizli'de, seyir halinde havaya ateş açtıktan sonra polisten kaçan otomobil sürücüsünün ehliyeti iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Plakası tespit edilen otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından kaçtı.

Polisin bir süre takip ettiği otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Araç sürücüsü B.B. hakkında silahla ateş etme ve ilgili diğer suçlar kapsamında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Otomobilden atıldığı değerlendirilen 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan otomobilin polisten kaçtığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur

Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor