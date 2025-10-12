Haberler

Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Fare İddiaları Üzerine Denetim Yapıldı

Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Fare İddiaları Üzerine Denetim Yapıldı
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Fabrika içinde ölü fare tespit edilirken, hijyen sorunları da belirlendi.

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare gezdiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasında farelerin gezdiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gece saatlerinde fabrikaya gitti.

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.

Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı.

Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
