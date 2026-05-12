Denizli'de üzerine demir kapı devrilen işçi öldü
Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan Gökhan Ergin, üzerine devrilen demir kapı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Gökhan Ergin'in (44) üzerine demir depo kapısı devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek