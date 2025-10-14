Denizli'de Cinayet: 5 Zanlı Tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan H.B. ve ona yardım ettikleri belirlenen S.B, H.B, Ü.B. ve G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan yaralı Önder K'nin Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Olay

Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde 11 Ekim'de H.B. tartıştığı Ömer K. ve kardeşi Önder K'ye silahla ateş açmış, hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ömer K. hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri cinayet zanlısı H.B. ile ona yardım ettiğini belirlediği 4 kişiyi gözaltına almıştı.