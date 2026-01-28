Denizli'de tartıştığı büfe işletmecisi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanede öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı büfe işletmecisi tarafından tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ocak'ta gece saatlerinde Sevindik Mahallesi'ndeki bir büfe önünde tüfekle vurularak yaralanan Ahmet Ünal (50) tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan büfe işletmecisi H.D'yi (29), suç aleti tüfekle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli ile hayatını kaybeden Ünal arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

H.D'nin ifadesinde, Ahmet Ünal'ın alkol almak için iş yerine geldiğini belirterek, "Dükkandan içki ve çerez aldı. Hesap 1000 lira tutmuştu. Ahmet hesabın 400 lira fazla tuttuğunu söyleyerek küfür etti. Oğlu da dükkanıma tabancayla ateş edip camlarını kırıp zarara uğrattı. Ben de bu olayın ardından korkutmak amacıyla tüfekle ateş açtım." dediği öğrenildi.

Öte yandan olaya ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kayıtlarda, büfe sahibi H.D. ile Ahmet Ünal'ın kavga ettiği, çevredekilerin ikiliyi ayırmaya çalıştığı ve daha sonra Ünal'ın oğlunun tekel bayisine tabancayla ateş ettiği yer alıyor. Daha sonra H.D'nin tüfekle Ünal'a doğru ateş etmesi ve elinde tüfekle caddede dolaştığı görülüyor.