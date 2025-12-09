Haberler

Denizli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 şüpheliye tutuklama

Denizli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 şüpheliye tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Babadağ ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Murat Yünük ve Hüseyin Kiriş tutuklandı.

DENİZLi'nin Babadağ ilçesinde, Mehmet Yılmaz'ın (35) bıçaklanarak öldürüldüğü kavga ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan Murat Yünük (38) ile arkadaşı Hüseyin Kiriş (35) tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında kırsal Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz, kullandığı otomobille aralarında husumet bulunan Murat Yünük ve Hüseyin Kiriş'in evlerinin önünden geçerken tartışma çıktı. Yılmaz ve Kiriş arasında başlayan küfürlü tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedeye Murat Yünük de dahil oldu. Kavgada bacağına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Murat Yünük de yaralı halde kendisine ait bıçakla Mehmet Yılmaz'ı kasığından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mehmet Yılmaz ile Murat Yünük ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tedavisi tamamlanan Murat Yünük ile kavgaya karışan Hüseyin Kiriş jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yünük ile Kiriş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
title