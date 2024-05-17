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Denizli'de belediyenin işlettiği tesislerde alkol satışına onay verildi

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31 Mart seçimlerinden AK Parti'den CHP'ye Denizli Büyükşehir Belediyesi belediyenin işlettiği kafe ve restoranlarda alkol satışı yapılmasına karar verdi. CHP grubunun verdiği önerge belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP yönetimine geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce dikkat çeken bir karar alındı. CHP'li yönetim, AK Parti döneminde belediyenin tesislerinde satışı yapılmayan alkollü içeceklerin satışına başlanması için harekete geçti.

TEKLİF HAZIRLANDI

Bu kapsamda belediyenin işlettiği kafe ve restoranlarda alkol satışı yapılmasına ilişkin bir teklif hazırlandı. Teklifte şu ifadelere yer verildi; "Belediyemiz şirketi BELTAŞ tarafından işletilen Mehmetçik Mahallesi Çamlık Bulvarı No:49 Pamukkale/DENİZLİ (Beyaz Kafe ve bahçesi), Kınıklı Mahallesi Mevlana Caddesi No:37 Pamukkale/DENİZLİ (Sosyal Tesis ve bahçesi), Kınıklı Mahallesi Çamlık Bulvarı No:77 Pamukkale/DENİZLİ (Hayat Kafe ve bahçesi), Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi No:33/1 Merkezefendi/DENİZLİ (Butik Kafe ve bahçesi), Gerzele Mahallesi Değirmenönü Caddesi No:77 Merkezefendi/DENİZLİ (Değirmen Kafe ve bahçesi) adreslerinin "içkili yer bölgesi" tespit edilmesi hususunda karar alınmak üzere konunun Meclis gündemine alınmasını arz ederim."

BELEDİYE MECLİSİNDE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

CHP grubunun verdiği söz konusu teklif, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle belediye tesislerinde alkol satışı başlamış oldu.

Denizli'de belediyenin işlettiği tesislerde alkol satışına onay verildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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