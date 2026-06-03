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Denizli'deki kazada ölen yolcu otobüsünün şoförü, Manisa'da toprağa verildi

Denizli'deki kazada ölen yolcu otobüsünün şoförü, Manisa'da toprağa verildi
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan şoför Mustafa Fevzi Merdün, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 8 kişiden, aracın şoförü Mustafa Fevzi Merdün (50), memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 31 Mayıs'ta saat 01.30 sıralarında, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdün'ün kullandığı Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

33 KİŞİ YARALANDI

Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 33 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 17'si taburcu edilirken, 16 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler memleketlerine gönderildi.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ölen otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesine getirildi. Merdün'ün Yeni Cami'deki cenazesine Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinatörü Durmuş Özdemir, Selendi Belediyesi eski dönem Belediye Başkanı Nurullah Savaş, siyasi parti temsilcileri, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Fevzi Merdün'ün eşi Firuze Merdün ile çocukları Elif, Sena ve Adnan, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazını Merdün'ün kardeşi Ali Rıza Merdün kıldırdı. Merdün, Selendi İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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