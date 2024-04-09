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Denizli'de arife gününde şehit mezarları ziyaret edildi

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Denizli'de protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki ziyarette şehit yakınlarına başsağlığı diledi, onlarla sohbet etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra polis şehitliğine giden protokol, şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından huzurevi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ziyaret edilerek, çocuk, genç ve yaşlılarla bayramlaşıldı.

Vali Coşkun, şehit polis Murat Turan'ın ailesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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