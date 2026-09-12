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Denizli'de aranan firari hükümlü Muğla'da yakalandı

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Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü, Muğla'nın Datça ilçesinde yakalandı.

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü, Muğla'nın Datça ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında iki ayrı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin Muğla'nın Datça ilçesinde olduğu belirlendi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen ortak çalışmayla yakalanan firari, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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