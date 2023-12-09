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Denizli'de Aile ve Çocuk Sağlığı Eğitimi Verildi

9 Aralık 2023 16:34 Son Güncelleme: 16:35 Abone Ol

Denizli AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, Denizli İş Kadınları Birliği Derneği ve Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Aile ve Çocuk Sağlığı' eğitimlerinin ilki Çameli ilçesinde gerçekleştirildi. Eğitimde sağlık uzmanları katılımcılara bilgi verdi ve soruları yanıtladı. Ayrıca, kadınlara ücretsiz kanser taraması yapıldı ve mamografi çekimi gerçekleştirildi. Eğitimler diğer ilçelerde de devam edecek.