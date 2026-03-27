Denizli'de ağaçlarda görülen ikinci maymun da koruma altına alındı
Denizli'nin Çivril ilçesinde Yakacık Mahallesi'nde ağaçta görülen maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı. Jandarma ekipleri ise maymunun sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde dün ağaçta görülen ve daha sonra kaçan maymun yakalanarak koruma altına alındı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Yakacık Mahallesi sakinlerinin desteğiyle kaçan maymunu yakaladı.
Maymun koruma altına alınırken, jandarma ekipleri sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Yakacık Mahallesi'nde arıcılık yapan Tahsin Güntaş, dün kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazideki bir ağaçta 2 maymun olduğunu fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile belediye ekiplerine bildirmişti.
Ekiplerce yakalanan maymunlardan biri koruma altına alınırken, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.