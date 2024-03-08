Üye Girişi
Haberler

AK Parti ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Güncelleme:

AK Parti Denizli Kadın Kolları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirdi.

AK Parti Denizli Kadın Kolları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, parti olarak kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını söyledi.

Anayasa'ya ilk defa 2004 yılında "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" hükmünün eklendiğini ifade eden Kabadayılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede de pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

-Kadın meclisi töreni

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda tören düzenleyerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen törende Türk kadınının hayatın her alanında olduğunu belirtti.

Bir toplumun gelişmişliğinin kadınlara bakılarak anlaşılabileceğini kaydeden Özen, "Eğer kadınlar eğitim görmüşse, gelişmişse o ülke bence gelişmiş sayılır. Tarlada çiftçi, fabrikada işçi, doktor, avukat ve milletvekili olan kadınlarımız var. Her alanda kadınımız var." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kent Konseyi AK Parti Denizli Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Kaplan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan kaç yaşında, nereli? Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli? Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli?
title