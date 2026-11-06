Denizli'de 59 ilde 127 kişiyi dolandıran şüphelilerden 6'sı tutuklandı

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Denizli'de internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde yaşayan 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında 114 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA