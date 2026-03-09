Haberler

Bakan Kurum: Ekiplerimiz Hasar Tespit Çalışmalarına Başlayacak

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları için ekiplerin görevlendirileceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen deprem sonrası sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
