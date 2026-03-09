Haberler

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
AFAD'ın verilerine göre, saat 23.20'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Özcan DURUSOY/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
