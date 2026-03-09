Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Afad verilerine göre saat 23.20'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. Depremin, zeminden 12 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Özcan DURUSOY/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı