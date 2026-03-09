Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, saat 23.20'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Afad verilerine göre saat 23.20'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. Depremin, zeminden 12 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Özcan DURUSOY/DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı