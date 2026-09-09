Denizli'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki restoranda Ercan Kazan, Cumali Kazan ve Suphi Bozat'ın öldürüldüğü kavgaya yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ö.M, M.B. ve R.T'yi yakaladı.

Ekipler daha sonra tedavileri tamamlanan D.B. ve R.B. ile olayla bağlantılı olduğunu belirlediği O.K'yi de gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.K, R.B, D.B. çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'taki restoranda 5 Eylül'de iki grup arasında "alacak verecek anlaşmazlığı" nedeniyle çıkan tartışmada tarafların birbirine ateş açması sonucu Ercan Kazan, Cumali Kazan ve Suphi Bozat hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İlk aşamada 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA