2 yaşındaki bebeğin ölümünde yeni gelişme! Anne yakalandı, olay anında birlikte olduğu 2 erkek arkadaşı aranıyor

Denizli'de 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine girilen bir evde, 2 yaşında olan bebeğin cansız bedeninin bulunduğu olaya ilişkin aranan anne G.K., saklandığı apartta yakalanarak gözaltına alındı. Ön otopside bebeğin vücudunda sigara yanıkları ve başında darp izlerine rastlanırken, diğer 2 kardeş ise koruma altına alındı. Öte yandan olay anında G.K. ile birlikte oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Pamukkale ilçesinde Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki tek katlı evde ölü bulunan 2 yaşındaki M.A.K'nin annesi G.K. (27), polis ekiplerince gece saatlerinde saklandığı apartta gözaltına alındı. İfade işlemleri için İl Emniyet

2 ERKEK ARKADAŞI ARANIYOR

Müdürlüğüne götürülen şüpheli anne, çocuğunun ölümüne ilişkin soruları cevapsız bıraktı. Olay anında Kılıç'la birlikte oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DİĞER 2 KARDEŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çocuktan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evdeki 2 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yaşları küçük olan 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan M.A.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

VÜCUDUNDA DARP VE İZMARİT İZLERİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve sigara izleri olduğu ortaya çıktı.