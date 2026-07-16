Denizli’de 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı

DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anma Çadırı açıldı. Çadırda, 15 Temmuz gecesinin tarihi seyrini anlatan fotoğraf sergileri, 253 şehidin fotoğrafları, video gösterimleri, bilgilendirici içerikler, anı defteri ve farklı deneyim alanlarıyla 15 Temmuz ruhu tüm yönleriyle ziyaretçilerle buluşturuldu.

Denizli Valiliği tarafından, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Sinevizyon gösteriminden sonra konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişin unutulmadığını belirterek, "Devletin bekasına, demokrasiye, milli iradeye ve anayasal düzene yönelik hain darbe girişimi, milletin birlik ve beraberliği sayesinde bertaraf edildi. Türk milleti o gece olduğu gibi bugün de istiklaline ve istikbaline sahip çıkmaya devam ediyor. 15 Temmuz 2016 Türkiye'nin yakın tarihinde bir dönüm noktasıdır. Millet tanklara ve silahlara karşı iman, cesaret ve vatan sevgisiyle direndi, şehitler ve gaziler fedakarlıkları sayesinde darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde 'İrade Bizim, Zafer Bizim' şiarıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırının açılışı da yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımıyla ziyaret edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırında, 15 Temmuz gecesinin tarihi seyrini anlatan fotoğraf sergileri, 253 şehidin fotoğrafı, video gösterimleri, bilgilendirici içerikler, anı defteri ve farklı deneyim alanlarıyla 15 Temmuz ruhu tüm yönleriyle ziyaretçilerle buluşturuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı