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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

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Denizli'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 avukatın ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök ile avukatlar Erkin E., Vahid S.B., Mehmet O.A., Onur S.O., Yasin K., Kerem O., Oğuzhan F.S., Cihan S., Fatih K., Batuhan T. ve Emre B.'nin uyuşturucu madde kullandığı, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleri ile birlikte kullandıkları yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi. İhbarları değerlendiren Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı ve dosya hakkında gizlilik kararı verdiği belirtildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada; 12 avukatın ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı operasyonda 21 adreste arama yapıldığı öğrenildi. Kök'ün evinde yapılan aramada 0,3 gram esrar ele geçirildiği, diğer şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 50 gram esrar, 57 sentetik hap, 200 gram kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, 2 kök kenevir bitkisi, çeşitli iklimlendirme malzemeleri, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği bildirildi. Kök ile avukatların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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