Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın
Denizli'nin Çardak ilçesindeki filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada, depo kısmında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümüne yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
FABRİKADAN YÜKSELEN DUMANLAR, İLÇENİN PEK ÇOK NOKTASINDA GÖRÜNÜYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.