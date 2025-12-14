Haberler

Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çardak ilçesindeki filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada, depo kısmında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümüne yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

  • Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı.
  • Yangın, fabrikanın depo kısmında saat 09.00 sıralarında başladı ve alevler fabrikanın büyük bölümünü sardı.
  • İtfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bölümünü sardı.

FABRİKADAN YÜKSELEN DUMANLAR, İLÇENİN PEK ÇOK NOKTASINDA GÖRÜNÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
title