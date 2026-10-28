Denizlerde arama kurtarma için Milli Sahil Güvenlik Gemisi gelecek yıl üretilecek

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Denizlerde arama kurtarma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine gelecek yıl başlanması planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, arama kurtarma platformları ve teçhizatlarının teknolojik imkanları geliştirilerek denizlerde arama kurtarma kapasitesi artırılacak.

Bu doğrultuda gelecek yıl yürütülecek faaliyetler arasında Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine başlanması da bulunuyor.

Programda, söz konusu tedbirden sorumlu kurum??????? İçişleri Bakanlığı olarak belirlenirken Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliği yapılacak kurumlar arasında sıralandı.

Arama kurtarma kapasitesi güçlendirilecek

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın aynı tedbiri kapsamında iki AB 412-EP Sahil Güvenlik helikopteri modernize edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla bir Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma (DEGAK) Timi oluşturulacak.

Teknolojik imkanların geliştirilmesine yönelik tedarik faaliyetleri de yürütülecek. İnsansız Deniz Aracı (İDA) Tedariki Projesi kapsamında bir İDA, Dikey İniş Kalkış Yapabilen İnsansız Hava Aracı (VTOL) Tedariki Projesi kapsamında ise iki VTOL tedarik edilecek.

Kaynak: AA