'Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı' yarın başlıyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda 'Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı' öncesinde brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Savaş Eser, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut katıldı.

'120 GEMİ VE 85 HAVA VASITASI İŞTİRAK EDECEK'

Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, "Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 104 suüstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timi ile kıyı birlikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 sahil güvenlik gemisi, 9 sahil güvenlik botu, 1 helikopter olmak üzere toplam 120 gemi ve 85 hava vasıtası iştirak edecektir" diye konuştu.

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ FAALİYETLERİ İCRA EDİLECEK

Tatbikatta yapılacaklara değinen Tuğamiral Sezer, "Tatbikatın genel faaliyet programı kapsamında 6 ile 9 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri ve fiili silah eğitimleri, 10-11 Mayıs tarihleri arasında güdümlü mermi atışları, liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetleri, 12-14 Mayıs tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, 15 Mayıs tarihinde Antalya'ya istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecek, 16-17 Mayıs tarihinde harekata hazırlık eğitimleri ve birliklerin ana üs ve limanlarına intikalleri ile tatbikat sona erecektir" dedi.

TATBİKAT KONTROL MERKEZİNDEN YÖNLENDİRİLECEK

Tatbikat kontrol merkezini de anlatan Sezer, "Tatbikat kontrol merkezinin görevi, tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden 'mavi' ve 'kahverengi' unsurlara harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre icra edilmesini sağlamaktır" diye konuştu.

ÇOK TEHDİTLİ ORTAMDA HAREKAT EĞİTİMLERİ

Tuğamiral Sezer, "Tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, kıyı birlik eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir. Tatbikata, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay katılım sağlayacaktır. Deniz ulaştırması için iş birliği ve rehberlik faaliyetleri kapsamında 06-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde Deniz Ulaştırması Kontrol Merkezi, Güney Deniz Saha Komutanlığı ve Gazimağusa Deniz Komutanlığı'nda DUİR birlikleri teşkil edilecektir" dedi.

'25 LİMAN ZİYARETİ İCRA EDİLECEK'

4 denizde gerçekleştirilecek tatbikatı da anlatan Tuğamiral Sezer, "10 ile 11 Mayıs tarihlerinde 79 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25 liman ziyareti icra edilecektir. Tatbikat kapsamında suüstü unsurlarımız tarafından suüstü, hava savunma, kara bombardımanı top atışları ile denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz hava unsurlarımız tarafından MAM-t, cirit, temren, top-roket atışları, denizaltılarımız tarafından talim torpidosu atışları, Sinop atış sahasına istinaden 10 Mayıs tarihinde M/G Martı'ya Atmaca güdümlü mermi ve yüksek süratli insansız hava hedefine SM-1 güdümlü mermi atışları icra edilecektir" diye konuştu.

'CANINI VERMEYE HAZIR'

Tuğamiral Rüştü Sezer, "Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri; tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta Mavi Vatan'ımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde, sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle bizlere cumhuriyeti armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi.