Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi ve 14 bin personelle başladığını MSB duyurdu

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi ve 14 bin personelle başladığını MSB duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, MSB'nin duyurusuna göre 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla başladı. Bakanlığın sanal medya paylaşımında tatbikat için 20-25 Eylül 2026 tarihleri verildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personelin katılımıyla başladığını duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20-25 Eylül 2026. Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı; 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla başladı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı