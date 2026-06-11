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Milli deniz sistemleri Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda hedefleri başarıyla vurdu

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi, HİSAR-D RF güdümlü mermisi ve AKYA harp torpidosu, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda hedefleri başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, atışların Mavi Vatan'daki caydırıcılığı güçlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında geliştirilen milli deniz sistemleri, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda icra edilen atışlarda başarıyla kullanıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında, ATMACA gemisavar füzesi, HİSAR-D RF güdümlü mermisi ve AKYA harp torpidosuyla atışlar icra edildi.

Tatbikat kapsamında ATMACA gemisavar füzesiyle su üstü hedefine, HİSAR-D RF güdümlü mermisiyle hava hedefine ve AKYA harp torpidosuyla denizaltından belirlenen hedefe atış gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, tatbikatta icra edilen atışların, Türk savunma sanayisinin sahadaki kabiliyetlerini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

"Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında icra edilen atışlar, savunma sanayi ekosistemimizin Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına verdiği güçlü karşılığın somut göstergelerinden biri olmuştur. Milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz sistemlerin sahada başarıyla görev yapması, Mavi Vatan'daki caydırıcılığımızı daha da güçlendirmektedir. Başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız olmak üzere projelerde emeği bulunan tüm kurumlarımızı, şirketlerimizi, mühendislerimizi ve sahadaki personelimizi tebrik ediyorum."

Tatbikat, milli savunma sanayi ürünlerinin farklı atış senaryolarında aynı harekat ortamında kullanılmasına imkan sağladı.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
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