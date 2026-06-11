Haberler

Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı

Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü Antalya Körfezi'nde yapıldı. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava aracı ve 18 bin personel katıldı. Yerli mühimmatlardan ATMACA, HİSAR-D ve AKYA torpidosu başarıyla kullanıldı. Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesi TCG Anadolu gemisinden tatbikatı izledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Antalya Körfezi'nde yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'na kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler komutanlıklarından toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisinden tatbikatı izledi.

Tatbikat kapsamında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, çok tehditli ortamda harekat faaliyetlerinin ardından Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı.

Faaliyetler, TCG Kemalreis fırkateyninin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve komuta kademesi ile gözlemci ülke temsilcilerini selamlamasıyla başladı.

Tatbikatta, senaryo gereği sonarlarla yeri tespit edilen düşman denizaltısı hava ve deniz unsurlarınca imha edildi.

Ardından komandolar, helikopterden sarkıtılan iple TCG Anadolu'ya iniş yaptıktan sonra Türk bayrağı açtı.

Senaryo gereği yaralanan bir personelin helikopterle TCG Anadolu'ya getirilerek tedavisinin yapıldığı tatbikatta ayrıca, sürüklenen mayın da ekipler tarafından başarıyla imha edildi.

ATMACA güdümlü mermisi hedefini isabetle imha etti

Tatbikatta PİRANA kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedefine hücum yapıldı.

Yerli ve milli ATMACA güdümlü mermiyle Burgazada korvetinden 102 kilometre uzaktaki hedefe, HİSAR-D güdümlü mermiyle 555 kilometre hızla gelen hedefe ve son olarak AKYA torpidosuyla denizaltından 10 kilometre menzildeki hedefe atış yapıldı.

Tatbikatta ayrıca deniz hava unsurlarınca denizdeki 4 hedefe 5 güdümlü mermi atıldı.

Faaliyetler, tatbikata katılan hava ve deniz unsurlarının tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu

CHP PM'den istifa eden 28 isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişan dönüşü böyle ölüme gittiler
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak

Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak
Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

Esrarengiz olay! Hayatının en mutlu gününe hazırlanırken ölü bulundu
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi

Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar