Antalya'da denizde kaybolan kişi ölü bulundu

ANTALYA'da denize giren ve uzun süre geri dönmeyen bir kişinin cansız bedeni deniz polisi ekipleri tarafından bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde denize giren erkeğin uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucu kayıp kişiyi kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılarak karaya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiden geriye, denize girmeden önce kayalıklara bıraktığı ayakkabısı ve kapüşonu kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

