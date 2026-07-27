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Gazi Ünal Cak dalgalara yenik düştü

Gazi Ünal Cak dalgalara yenik düştü
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GİRESUN’un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan gazi Ünal Cak (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan gazi Ünal Cak (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Yeniköy Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Uzman çavuş olarak görev yaparken gazi olan ve Gümüşhane'deki Kürtün Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan Ünal Cak, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra kuvvetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, gazi Cak, çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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