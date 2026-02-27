Haberler

Denizde boğulan üniversite öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasra'da denizde boğulan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi H.S.E., memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Büyük Liman Plajı'nda meydana geldi ve öğrenci hastanede kurtarılamadı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisi H.S.E. (22), memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Büyük Liman Plajı'nda meydana geldi. Karabük Üniversitesi öğrencisi H.S.E., elbiseleriyle kumsaldan denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan H.S.E.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekibi sevk edildi. Denizden çıkartılan H.S.E., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.S.E., burada kurtarılamadı. H.S.E.'nin cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. H.S.E., Beşbinevler Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

HABER-KAMERA: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti