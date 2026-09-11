Deniz Yavuzyılmaz: 'Köprüleri ağır bakım masrafından kurtulmak için özelleştiriyoruz' demek kuyruklu bir yalan

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ağır bakımlarının 2024 yılı itibarıyla tamamlandığını belirterek, köprülerin bakım masrafı nedeniyle özelleştirileceği savunmasının "kuyruklu yalan" olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, "Bir sonraki ağır bakım 30 yıl sonra. Yani özelleştirme programı bitip, köprü ve otoyol işletmeleri yeniden devlete devredildikten sonra. Bunun adı organize soygundur" dedi.

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporlarına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ağır bakımlarının 2024 yılı itibarıyla tamamlandığını ifade etti. Köprülerin ağır bakım masraflarının yüksek olduğu gerekçesiyle özelleştirileceği savunmasının gerçeği yansıtmadığını belirten Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin Boğaz köprülerindeki ağır bakım yalanını ortaya çıkardık. AKP diyor ki; 'Boğaz köprülerinin ağır bakım masrafı çok yüksek. Biz bu masraf yükünden kurtulmak için köprüleri özelleştiriyoruz.' Oysa bu kuyruklu bir yalan. Zira 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ağır bakımları 2024 yılı itibarıyla tamamlanmış durumda. Bir sonraki ağır bakım 30 yıl sonra. Yani özelleştirme programı bitip, köprü ve otoyol işletmeleri yeniden devlete devredildikten sonra. Bunun adı organize soygundur."

Boğaz köprülerinin ağır bakımları kapsamında 2024 yılı itibarıyla yapılan çalışmaları da sıralayan Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 236 adet, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 240 adet askı halatının değiştirildiğini belirterek, genleşme derzleri, yorgunluk çatlakları ve tabliye kaplamalarının değiştirildiğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, ayrıca hareketli bakım onarım platformu işleri, semer bölgesi ana kablo güçlendirme işleri, ankraj işleri ve kulelerin güçlendirilmesi çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.

Kaynak: ANKA