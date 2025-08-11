Deniz Servan Narin'in Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Kocaeli'de sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in motosikletinin TIR'a çarparak hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli'de, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in motosikletiyle TIR'a arkadan çarparak yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde; Narin'in kullandığı motosikletin sağ şeritte ilerleyen TIR'a arkadan çarptığı ve Narin'in yola savrulduğu anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel